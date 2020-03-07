تراند اليوم : إليسا: مبروك للبنان إعلانه دولة فاشلة بعد 30 سنة فساد وسرقة

هاجمت الفنانة اللبنانة إليسا الحكومة اللبنانية بعد إعلان حسان دياب رئيس وزراء لبنان، تعليق سداد ديون لبنان.

وقالت إليسا في تغريدة لها علي تويتر: "مبروك للبنان إعلانه دولة فاشلة".

وأضافت: "هيدي نتيجة 30 سنة فساد وسرقة ونرجع ننتخب ذات الناس كل ما يخوفونا بالطائفية والجوع. هيدي نتيجة اللي بيخوفونا من الثورة وبيقولولنا ما تحكو لأنو ما لازم، مبروك للبنان إعلانو دولة فاشلة بذات السنة اللي عم يحتفل بمئويتو. شو حزينة عا هالبلد".

وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب، في مؤتمر صحفي اليوم، تعليق سداد ديون بلاده، وأنها تواجه استحقاقًا كبيرًا تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند، وفوائدها فى عام 2020، وتستحق الدفعة الأولى منها يوم 9 مارس، أي بعد يومين.