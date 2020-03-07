فيديو .. سكاراب يطرح أحدث أغنياته Circles of Verminejya

طرح باند سكاراب أحدث كليباته، والتي تحمل أسم Circles of Verminejya، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية Circles of Verminejya، كمن ألبوم Martyrs of the Storm، والذي تم طرحه مؤخرًا بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. Advertisements يذكر أن باند سكاراب طرح سابقًا ألبوم بعنوان Serpents of the Nile، وضم الألبوم على 8 أغاني، من بينهم: Visions of a Blood River، Pyramid of Illusions، The Afterlife Illusions، Days of a Burial Mask، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه.

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