الفنانة بشرى: سعيدة باختياري سفيرة لمبادرة طاقة نور

قالت الفنانة بشرى، إن مبادرات نبض حياة ولمسة خير وطاقة نور تعد مبادرات شديدة الأهمية حيث أنها تساهم في علاج العيون لكل الحالات في مصر سواء التي تعاني من مياه بيضاء أو مشاكل في القرنية.
وأضافت بشرى، في تصريحات صحفية، أنها سعيدة باختيارها سفيرة لمبادرة
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي "نبض حياة" الذي نظمته مؤسسة صناع الخير للتنمية ظهر اليوم السبت بأحد الفنادق بالقاهرة بهدف إعلان إطلاق مبادرات نبض حياة لعلاج مرضى القلب بالمجان، وطاقة نور لعلاج مرضى الشبكية ولمسة خير لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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