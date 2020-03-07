شاهد .. فيفي عبده تسخر من منتقديها على طريقتها الخاصة

هاجمت الفنانة القديرة فيفي عبده منتقديها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. نشرت فيفي صورة مكتوب عليها أنا لا أصلح للمعاناة .. أنا جاية على الدنيا اتدلع، Advertisements وعلقت الفنانة فيفي عليها قائلة: الناس اللي بتكرهني جبتني أرض أرض أبعدو عني بقي اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا. وعلقت الفنانة فيفي عليها قائلة: الناس اللي بتكرهني جبتني أرض أرض أبعدو عني بقي اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا. يذكر أن الفنانة القديرة فيفي عبده شاركت خيرًا في بطولة مسلسلها مملكة الغجر، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة كل من حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، عزة مجاهد، أحمد كرارة، صوفية، هبة عبد العزيز، محمد سليمان، حسام فارس، صبري عبد المنعم، علي حميدة، ياسر علي ماهر، شمم الحسن، إحسان الترك، محمد جمعة. مملكة الغجر، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة كل من حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، عزة مجاهد، أحمد كرارة، صوفية، هبة عبد العزيز، محمد سليمان، حسام فارس، صبري عبد المنعم، علي حميدة، ياسر علي ماهر، شمم الحسن، إحسان الترك، محمد جمعة.

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