شاهد.. طفل صغير يغني هيعيش يفتكرني لـ"عمرو دياب"

نشر الشاعر تامر حسين فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر طفل صغير من خلاله، وهو يغني أغنية حايعيش يفتكرني لعمرو دياب، ومازح تامر الطفل، قائلًا: معرفش ايه حكاية الجيل ده مع حايعيش يفتكرنى .. لسه بدرى. حكاية الجيل ده مع حايعيش يفتكرنى .. لسه بدرى. Advertisements يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هيعيش يفتكرني، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وهي من ألبوم سهران، والذي طرح مؤخرًا محققًا نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

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