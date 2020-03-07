بعد فوز الأهلي .. حكيم يوجه رسالة للمصريين

وجه النجم حكيم رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجاء ذلك بعد فوز النادي الأهلي وتصعيده لدور النصف النهائي. ونشر الفنان حكيم أفيش نادي الأهلي، وعلق عليه قائلًا: مبروك يا مصر .. وصول الأهلي لدور النصف النهائي Advertisements الف مبروك لكل المصريين و تحيا مصر و يحيا رجالة الأهلي. الف مبروك لكل المصريين و تحيا مصر و يحيا رجالة الأهلي. يذكر أن النجم حكيم طرح مؤخرًا كليب بعنوان سيبونا في حالنا، وهو من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شبسي، وميدو مزيكا.

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