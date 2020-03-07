ترند جوجل.. سر شائعة طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى

تصدر الفنان شريف سلامة، مؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشر شائعة انفصاله عن الفنانة داليا مصطفى، مما دفع متابعي جمهورهم، بالبحث وراء صحة الخبر وأسبابه.
وانتشر خلال الساعات الماضية، العديد من الشائعات حول طلاق الفنانة داليا مصطفى من زوجها النجم شريف سلامة، خاصة بعدما تم انتشار فيديو لزوجها مع إحدى النجمات داخل الوسط الفني أثناء عودتهما سويا، وتم تداول الفيديوعلى أن فيديو مسرب لشريف سلامة زوج داليا مصطفى.
وتداول عدد كبير من معارف الفنانة داليا مصطفى، فيديو شريف سلامة مع أصدقائه الفتيات، خلال عودتهم من التصوير.
ورد الفنان شريف سلامة بشكل صارم وحاسم على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، قائلا: "داليا مصطفى حياتي كلها وهي مش بس زوجتي وأمأولادي ولكنها زوجتي وأمي وصاحبتي وأختي وكل شيء في حياتي هو داليا مصطفى".
وفي ذات الصدد، نفت الفنانة داليا مصطفى هذه الشائعات بشكل قاطع خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، الذي يتم عرضه عبر شاشة قناة CBC، مؤكدة أنها لم تنفصل عن زوجها النجم شريف سلامة، بالعكس علاقتهما الأسرية رائعة جدًا، مغلفة بالحب والاحترام بينهما، موضحة أن السبب في انتشار هذه الشائعات وهو تدول فيديو مسرب لشريف وهو عائد من تصوير أحد أعماله الفنية التي يشارك فيها".
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