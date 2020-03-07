شاهد.. تامر حسني يعلن نفاذ تذاكر حفل وادي دجلة

أعلن النجم الكبير تامر حسني عن نفاذ تذاكر حفله المقبل، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ويقام الحفل يوم السبت الموافق 21 من شهر مارس الجاري، على مسرح نادي وادي دجلة، بمنطقة أكتوبر 1، وذلك بمناسبة عيد الأم. بمناسبة عيد الأم. Advertisements ومن ناحية أخرى يستعد النجم الكبير تامر حسني لطرح ألبومه الجديد، والذي لم يتم تحديد أسمه حتي الآن، ومن المقرر طرحه في صيف عام 2020 الجاري، ومن المرجح أيضًا أن يتم طرحه في عيد الفطر 2020.

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