بديع أبو شقرا يسخر من كلام رئيس الحكومة

ميرنا وليد - بيروت - انتقد الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ الطبقة السياسية التي تُعطي آمالا ووعودا للمواطنين دون القيام بخطة انقاذية فعلية للوطن، وتحديدا بعد كلمة رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب منذ قليل.

وكتب بديع على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "سنفعل، سنعمل، سنقوم ب.، سنواجه س س س ... ولك يا خيي فهمنا، ما كلّنا س. وس وس بس كيف؟ وين المشروع؟ بعدين كلمة مصيريّة ما فيا "الأموال المنهوبة" و"الأموال المُهربِِة" ولوووو، اللي بدو يشتغل بيبلّش من هون قال كلمة مصيرية قال".

الجدير ذكره ان بديع أبو شقرا كان قد عبّر مؤخرا عن انزعاجه من الطبقة السياسية، مشيرا الى ان الذي تديّن الأموال من الدول الأخرى يُرجعها من جيبه، لا من جيب المواطن اللبناني.

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