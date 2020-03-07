داليدا خليل: "يا رب نقطع هالمرحلة الصعبة"

ميرنا وليد - بيروت - تمنّت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ مرور هذه المرحلة الصعبة التي يعاني منها كل العالم بسبب فيروس كورونا، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "لأول مرة منواجه كلنا وباء واحد بالعالم كلو؛ يا رب نقطع هالمرحلة الصعبة على خير بعيد الشر عن قلوبكم كورونا ارحل بعيدا".

الجدير ذكره انه يعرض حاليا لداليدا مسلسل "سر" الذي تشارك فيه الى جانب بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا، فادي إبراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، وجويس فارس.

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