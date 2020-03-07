هل زوجة كيفانش تاتليتوغ ترفض انجاب الأطفال؟

ميرنا وليد - بيروت - وجّه النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ رسالة لاذعة لأحد الصحفيين الأتراك بعد قول الأخير ان زوجته لا تريد في هذه الفترة انجاب الأطفال، بينما كيفانش يريد ذلك، الأمر الذي استفز كيفانش بشكل كبير، واصفا الصحفي بالكاذب متسائلا ايضا عن مصدر معلوماته غير الصحيحة حول هذه الأمور الخاصة التي تخصّ فقط الزوجين.

ودعا كيفانش الصحافة الى توخّي الحذر بنشر المعلومات، داعيا اياهم الكفّ عن التطفّل على حياة الأشخاص الخاصة.

الجدير ذكره ان كيفانش تاتليتوغ كان تلقى مؤخرا عرضا للمشاركة في اعلان عالمي يظهر فيه وهو يغنّي الراب لمدة 20 ثانية، مقابل 300 ألف دولارا أميركيا، وذلك بعد ظهوره مؤخرا في أحد الإعلانات وهو يغني "الراب".

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