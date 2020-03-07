هل يقدّم محمد منير ديو غنائي مع هذا الفنان؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - اثارت صورة الفنان المصري ​احمد كامل​ الذي ظهر فيها برفقة الفنان المصري ​محمد منير​ جدلا كبيرا بين المتابعين على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظنّ البعض ان هذه الصورة هي مؤشرا لعملا غنائيا لهما سويا يتم تحضيره حاليا، وكانت التعليقات كالاتي: "انتو الاتنين مع بعض بجد كدا احنا فيهمنا انتو مع بعض ليه، اعظم اتنين في مصر، انتو هتغنو مع بعض ياريت".

الجدير بالذكر أن الفنان محمد منير كان إنتهى مؤخراً من تسجيل مجموعة من أغنيات ألبومه الأخير.

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