اليسا: "شو حزينة عا هالبلد"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية ​اليسا​ عن حزنها الشديد بسبب الأزمات التي تحصل في لبنان، مشيرة الى ان ذلك هو نتيجة 30 سنة فساد وسرقة من قبل السلطة الحاكمة، الى جانب انتخاب الأشخاص أنفسهم ليبقوا في السلطة.

وكتبت اليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "هيدي نتيجة 30 سنة فساد وسرقة ونرجع ننتخب ذات الناس كل ما يخوفونا بالطائفية والجوع. هيدي نتيجة اللي بيخوفونا من الثورة وبيقولولنا ما تحكو لأنو ما لازم. مبروك للبنان إعلانو دولة فاشلة بذات السنة اللي عم يحتفل بمئويتو. شو حزينة عا هالبلد".

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