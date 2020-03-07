لطيفة تُطمئن الجمهور على حالتها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طمأنت الفنانة ​لطيفة التونسية​ الجمهور مجددا على حالتها الصحية بعد اشتباهها مؤخرا بإصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت لطيفة مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتاماعي قالت فيه: "حبايبي ربي يخليكم ليا، بشكر برشا كل الي سألوا علي، انا بخير يارب ولك الحمد، شوية برد وعدوا، مشيرة الى التدابير الوقائية التي اتخذتها.

الجدير ذكره ان لطيفة كانت نشرت مؤخرا فيديو تحدث فيه عن تفاصيل التجربة المخيفة التي عاشتها خلال فترة الأسبوع الماضي، بعد إشتباهها بإصابتها بفيروس كورونا، ما دفعها إلى حجر نفسها لمدة أسبوع في غرفتها، إلى أن تأكدت من أنها كانت تعاني فقط من نزلة برد.

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