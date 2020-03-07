تراند اليوم : تعليق غامض من قصي خولي علي السوشيال ميديا يثير الجدل

شارك الفنان السوري قصي خولي، جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق خولي على الصورة قائلا: “بيقولوا اللي بيشوفك بعين شوفو بعينتين.. مين قادر بهالوقت يشوفك بالعينتين بدون كذب أو نفاق.. قلال كتير مو ؟.

يذكر أن الفنان السوري قصي خولي تواصل مع زوجته التونسية مديحة الحمداني وحاول تصليح الأمور بينهما، بعد قامت بفضح تفاصيل علاقتهما عبر فيديو بـ إنستجرام.

وكانت التونسية مديحة الحمداني قالت تتعرض لظروف صعبة هي وابنها بسبب زوجها الذي أكد رواد “سوشيال ميديا” أنه من قصي خولي، الذي أعلن منذ أشهر أنه أصبح أبا ولم يكشف عن هوية زوجته.

وكشفت مديحة الحمداني أنها تعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها في دبي، لافتة إلى أن كل زملائها يعرفون الحقيقة.