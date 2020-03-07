تراند اليوم : حمادة هلال يشعل حفل غنائي بالإسكندرية.. اليوم

يحيى النجم حمادة هلال مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا، داخل أحد النوادى بمدينة الإسكندرية.

ويقدم حمادة هلال خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته الشهيرة والمميزة على مدار ساعتين متواصلتين منها، “أشرب شاى، وتعالالى، ومش أى حد يقولك عنى كلام تصدق، والأيام، ودايما دموع، وعايزين عزة” .

كانت أخر حفلات النجم حمادة هلال داخل جامعة المنصورة وسط حضور الآلاف من الطلاب، وذلك داخل الملعب الخاص بالجامعة الذي أقيم فيه المسرح.

حمادة هلال طرح مؤخرًا أغنية “أوه لا لا” عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع احتفالات الكريسماس الماضية، وذلك بعدما طرح خلال العام الماضى 2019 منها “الناس الحلوة” التي غناها كتتر لمسلسل “ابن أصول” الذي قام ببطولته في دراما رمضان الماضى.