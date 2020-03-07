نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة لها بالكمامة، وكشفت عن خضوعها لحجر صحي بإرادتها وداخل منزلها. وقالت لطيفة إنها اصيبت برشح قوي، خافت أن يكون فيروس كورونا وينتقل منها إلى والدتها، وأكدت أنها فرضت كل الاحتياطات الصحية على العاملين داخل المنزل.

وعلقت لطيفة على صورتها: انا صارلي اسبوع حابسه نفسي في غرفتي ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو . ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى .الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ما تتخيلوه من اعشاب. تابعت قائلة: واللي يكلمني فى البيت نقله "#ماتقربليش .والله موش حاخبى عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله .ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله . Advertisements ونصحت لطيفة متابعيها بمشروب قوي لمواجهة نزلات البرد ومكافحة فيروس كورونا قائلة: الزنجبيل بالليمون وخل التفاح والعسل .يوميا 3 مرات، وأضافت: لازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه. وطبعا اختصاصاتى ههههه التهوية على طول والبخور والأعشاب. إقرئي أيضًا: شيما علي تشد وجهها بعد تعرضها لتشوه سببه النوم! مذيعة تنقل إلى المستشفى بسبب معاناتها من أعراض الكورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور: لطيفة تخضع لحجر صحي وخائفة من إصابتها بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.