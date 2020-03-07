لايف ستايلز ستوديوز تشوق الجمهور بثوانٍ من كليب مروة ناجي

طرحت اليوم السبت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” البرومو الدعائي الخاص بكليب الفنانة مروة ناجي الجديد “لما لاقيتك”، والذي حقق إقبالاً جماهيريًا منذ لحظة الإعلان عنه وعرضه عبر الصفحة الرسمة للفنانة مروة ناجي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، وعبر القناة الرسمية للشركة المنتجة “لايف ستايلز ستوديوز” على يوتيوب.

هذا وقد فاجأت الفنانة مروة ناجي جمهورها بصورة من كليبها الجديد “لما لاقيتك” وذلك قبل طرح البرومو بـ 48 ساعة، حيث ظهرت فيها مروة بلوك جديد لم تظهر به من قبل وذلك من خلال تغيير لون الشعر الذي غير الكثير من ملامحها وجعل الجمهور يُبدى إعجابه بشكلها الجديد. وأكد الكثيرين أنهم لم يتعرفوا عليها للوهلة الأولى وتباينت تعليقات الجمهور على الصورة، حيث وصف البعض مروة بأنها جنيفر لوبيز العرب، ووصفها آخرون بـ “صوت مصر”، فيما إعتقد البعض أن مروة قد أجرت عمليات تجميل لتظهر بهذا اللوك المختلف وهو الأمر الذي نفته مروة ناجي شكلاً وموضوعًا مؤكدة أنها لم تجري أي عمليات تجميل أبداً.

هذا وقد إنتهت الفنانة مروة ناجي من تصوير كليب “لما لاقيتك” مؤخرًا في عدة مناطق بالبنان، وتم تسجيل الأغنية في ستوديو “صوت الحب” وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر عمار خاطر وإخراج المخرج الكبير فادي حداد في ثاني تعاون له مع الفنانة مروة ناجي بعد كليب “حبيت من قلبي”.