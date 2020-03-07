جميلة جديدة تنضم الى شركة صبّاح إخوان لدخول عالم الدراما

بعد ان أعلنت عن تحضيرات الشركة للبدء بنشاطاتها الدرامية والسينمائية في المملكة العربية السعودية في سلسلة مشاريع قيد الدراسة والتنفيذ في المرحلة المقبلة، كشف المنتج صادق الصبّاح عن تعاقد شركته صبّاح إخوان مع الاعلامية لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية.

وكشف “الصبّاح” في تغريدة جاء فيها: “بعونه تعالى وبالشراكة بين رايتكس للإنتاج وسيدرز آرت (صبّاح إخوان) تم توقيع عقد حصري مع الإعلامية لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم2021 على ان تعلن تفاصيل هذه الاعمال قريباً”.

من جانبه، كتب هيثم عبد العال صاحب شركة رايتكس: “تعتز مجموعة رايتكس وتفتخر بشراكتها مع سيدرز آرت (صباح أخوان) وعلى رأسها الأخ والصديق العزيز الأستاذ الكبير صادق الصباح.”

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قبل ساعات، كتبت لجين عمران عبر حسابها على انستغرام: “وصلت للتو من لبنان والحمدلله وبفضله وتوفيقه، تم توقيع عقد حصري معي لدخولي الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 مع شركة رايتكس للإنتاج بالشراكة مع شركة سيدرز آرت بردكشن (صباح إخوان) على أن نعلن تفاصيل هذه الاعمال لاحقاً ان شاءالله.. سعيدة جدا بهذا التعاون مع العلم ان شركة (صباح إخوان) من أكبر الشركات المنتجة حيث أنتجت (الهيبة، خمسة ونص، تشيللو، لو، دولار، طريق وأعمال ضخمة أخرى) ولها تاريخ عريق في الإنتاج السينمائي مثل (خلي بالك من زوزو، الراقصة والسياسي وغيرهم الكثير) خطوة جديدة أسأل الله فيها التوفيق والنجاح“.

الاطراف المعينة بهذا الاتفاق لم تحدد طبيعة هذه الأعمال خاصة ان لجين عمران لن تلحق شهر رمضان 2020 بسبب ضيق الوقت، على ان يتم الاعلان عن تفاصيل الاعمال قريباً بالاضافة الى فريق العمل الذي سيشاركها البطولة.

وكانت شركة سيدز آرت صبّاح إخوان قد تم تكريمها على مجمل إنتاجاتها الدرامية التي قدمتها خلال العام 2019 والتي حققت نجاحاً جماهيرياً لافتاً على مستوى العالم العريي ومنها مسلسل ” الهيبة” و “ولد غلابة” و “خمسة ونص” وغيرها وذلك خلال مشاركتها في معرض Saudi Prodex للإنتاج الفني الدولي الثاني الذي أُقيم في الرياض في الفترة الاخيرة.