رامي صبري يراهن على عودة أصالة وطارق العريان.. ما دليله؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنبأ المطرب المصري رامي صبري بعودة الفنانة السورية أصالة نصري، إلى زوجها المخرج طارق العريان وذلك بحكم قربه الشديد من أصالة، موضحا أنها تتمتع بالعديد من الصفات الإنسانية إضافة إلى ذلك إيمانه بأن الحب الحقيقي هو الذي ينتصر فى النهاية.

وقال رامي صبري في تصريحات تلفزيونية إنه يعتز بصداقته مع الفنانة أصالة مردفا: "أصالة إنسانة طيبة للغاية وفي بعض الأحيان تتعصب لكنها حنون وجدعة ولديها مميزات كثيرة".

وراهن رامي صبري على الحب القوي والحقيقي الذي يجمع أصالة وطارق العريان، ويشعر بقوة أن عودتهما قريبة، مشيرا إلى أنه حزن كثيرا بسبب الانفصال وقال:" كل من كان يرى علاقة أصالة والعريان يلمس معنى الحب، ويقول: "الله هو في حب كده".

من جهة أخرى أوضح الفنان أن الدويتو الذي قدمه مع أصالة كان من أجمل الأغنيات التي قدمها، منوها أنه لا ينسى لها وقوفها بجانبه، خاصة وأنه لم يكن وقتها بنفس الشهرة التي عليها الآن، كما كان أصغر في السوق الغنائي.

وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها عن زوجها طارق العريان مطلع يناير الماضي من خلال منشور لها عبر إنستغرام قالت فيها: "صباح الخير بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي "آدم وعلي"، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

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وأضافت أصالة: "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا".

واستطردت الفنانة السورية قائلة: "سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره، أصالة".

يذكر أن أصالة وطارق العريان تزوجا قبل أكثر من 10 سنوات، حيث أحبته أصالة رغم أنها كانت متزوجة حينها من أيمن الذهبي، وروت بداية قصة الحب، بأنها التي قالت له: "تتجوزني".