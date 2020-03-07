فهرية أفجان.. كيف تقضي وقتها بعد وفاة والدها مؤخرا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت النجمة التركية فهرية أفجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة منذ وفاة والدها قبل ثلاثة أسابيع، إذ دخلت في حالة حداد على وفاته ويبدو أنها قررت الذهاب في عطلة خارج إسطنبول مع زوجها النجم التركي بوراك أوزجفيت وابنهما كاران.

وفي التفاصيل؛ فقد نشرت النجمة التركية عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، مقطعي فيديو من الأجواء الهادئة التي تعيشها في بودروم إلى جانب زوجها بوراك والذي يبدو أنه أخذ إجازة قصيرة من تصوير مسلسله " المؤسس عثمان"، ليكون إلى جانب زوجته وطفله بعد الوقت العصيب الذي مرت به فهرية.

وتأتي هذه العطلة بعد فترة من وفاة والد فهرية الذي كان يعاني من سرطان في المعدة، حيث أولته فهرية الكثير من الاهتمام، وغالبا ما ترافقه خلال تواجده في المستشفى لفترة طويلة، حتى وصفتها الصحف التركية بالابنة البارة، إذ أدخلته إلى مستشفى خاص على نفقتها وجلبت له إلى المنزل ممرضة لتهتم به وبقيت إلى جانبه إلى حين وفاته.

وعلى صعيد آخر؛ شارك الممثل التركي بوراك أوزجفيت مع مجموعة ممثلي بلده في الفيديو الذي بثته قناة "ايه تي في" التركية، حيث قاموا بتقديم معايدة للمرأة في يومها العالمي الذي يصادف في الـ 8 من شهر آذار الجاري.

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ويحظى النجم التركي حاليا بشعبية كبيرة ويتصدر وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم أربعاء، بعد انتهاء حلقة مسلسله "المؤسس عثمان" والذي يلعب فيه دور البطولة.

وبهذا الخصوص كان النجم التركي رفض مقارنة عمله بمسلسل "قيامة أرطغرل" الذي نال نسبة مشاھدة مرتفعة جدا في كل العالم، إذ قال في تصريح له: "المسلسلان مختلفان، وما يجمعھما أنھما يسردان قصصا تاريخية، لكن المضمون كلیا مختلف"، مضيفا: "لم أسعَ يوما لتقلید قيامة أرطغرل أو غيره من الأعمال التاريخية، المؤسس عثمان لا يشبه أي عمل طرح سابقا، لذا وافقت على لعب بطولته".

ويتحدث مسلسل عثمان بن أرطغرل عن فترة تأسيس وإنشاء الدولة العثمانية؛ إذ يجسد الممثل بوراك أوزجفيت شخصية عثمان غازي وهو الابن الأصغر لأرطغرل، والذي يجب عليه أن يمضي في ذات الطريق الذي سار فيها والده.