جاستين بيبر أحدث المتضررين بسبب فيروس كورونا

يبدو أن النجم العالمى جاستين بيبر هو أحدث المتضررين من انتشار فيروس كورونا الذى هدد العالم، وتسبب فى إلغاء الكثير من الفعاليات الفنية بشتى أنحاء العالم، فبعد أن كان جاستين بيبر البالغ من العمر ( 26 عاما ) يستعد لإقامة جولة غنائية ضخمة فى مايو المقبل من أجل الترويج لألبومه الغنائي الجديد "Changes"الذى حقق ناجح مذهل فور إطلاقه، كانت المفاجأة التى أفزعت بيبر ومحبيه أمس الجمعة عندما تم إعلان توقف أي فعاليات بالمناطق التي تحمل تجمعات كبرى مثل الاستاد فى كليفلاند وديترويت وأرلينجتون وكولومبوس وناشفيل ونقلوا إلى الساحات المحلية أصغر حجما و هو بالتأكيد ما خفضت سعة المقاعد إلى النصف بشكل أساسي ، و ذلك حسب موقع " TMZ " ، وجاء هذا القرار بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا الذي تحول لكابوس للعالم كله ، بينما شار الموقع أن مبيعات التذاكر كانت ناجحة بشكل كبير ولكن بعد ذلك تباطأت في الأسواق الأصغر.

يذكر أن جاستين بيبر حل مؤخرا ضيفا علي برنامج " Carpool Karaoke " مع المذيع جيمس كرودن حيث غني بيبر و جيمس أغنية " Yummy " التي أطلقها جاستين بيبر في شهر يناير الماضي، وحملت الحلقة جرعة كبيرة من خفه الظل، حيث ظهر جاستين بيبر و هو يقوم بتعليم كوردن بعض حركات كليب " Yummy " و التي حاول جيمس تقليدها عدة مرات خلال الحلقة ، كما غني الثنائي أيضا عدد من أشهر أغنيات بيبر و من أبرزهم " Love Yourself " و " One Less Lonely Girl " .

