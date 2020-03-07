"من الأقرب لقلبي".. العسيلي يطرح برومو أحدث أغانيه "جنة تكفينا"- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمود العسيلي برومو كليب أغنيته الجديدة، "جنة تكفينا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "العسيلي" :"أغنية من الأقرب إلى قلبي يارب تعجبكوا، جنة تكفينا". وعلق عمرو منسي :"حتكسر الدنيا إن شاء الله". وطرح المطرب محمود العسيلي مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.

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