"مبروك يا رجالة".. أحمد السعدني يعلق على تأهل الأهلي لنصف نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان أحمد السعدني، مشجعي النادي الأهلي، بعد فوزه على فريق صن داونز بنتيجة المبارتين 3- 1، وتأهل الشياطين الحمر لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكتب السعدني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " الف مبروك يا رجالة بس إحنا نفرح بالبطولة إن شاء الله".
واعتذر أحمد صلاح السعدني، مؤخرًا عن المشاركة في مسلسل "لعبة النسيان" الذي تخوض بطولته دينا الشربيني ورجاء الجداوي وعلي قاسم ومن تأليف تامر حبيب ومن إخراج هاني خليفة.
"لعبة النسيان" تدور أحداثه حول امرأة تنتمي للطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات إيطالية.
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