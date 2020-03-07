"مبروك للبنان إعلانه دولة فاشلة ".. إليسا تعلق على أزمة لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها دولة لبنان في الوقت الحالي.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " هيدي نتيجة ٣٠ سنة فساد وسرقة ونرجع ننتخب ذات الناس كل ما يخوفونا بالطائفية والجوع، هيدي نتيجة اللي بيخوفونا من الثورة وبيقولولنا ما تحكو لأنو ما لازم، مبروك للبنان إعلانه دولة فاشلة بذات السنة اللي عم يحتفل بمئويته، شو حزينة عا هالبلد".

يذكر أن اندلعت مظاهرات في مناطق لبنانية، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وذلك قبل خطاب لرئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، بشأن قرار التوقف عن تسديد الديون.

وشارك عدد كبير من نجوم لبنان في المظاهرات، التي اندلعت أكتوبر الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية، من بينهم ماجي بوغصن، وسعد رمضان ونادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، وغيرهم.