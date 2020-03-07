محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان حمادة هلال يكشف خلاله عن أحدث أعماله. وظهر حمادة في الأغنية مع الشاعر مصطفى حدوتة والموزع إسلام ساسو، فريق عمل أغنيتي "عود البطل"، و"بنت الجيران"، لحسن شاكوش وعمر كمال. وقال هلال في الفيديو: "بإذن الله أغنية جديدة مع ساسو وحدوتة، وإن شاء الله تعجبكم". يُذكر أن مصطفى حدوتة وإسلام ساسو حققا نجاحا كبيرا بأغنيتي عود البطل وبنت الجيران مع حسن شاكوش وعمر كمال، وتصدرت أغنية بنت الجيران موقع اليوتيوب أكثر من مرة، كما وصلت مشاهداتها لـ 180 مليون مشاهدة، كما تتصدر أغنية "عود البطل" الاَن المشاهدات على "يوتيوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حدوتة وساسو.. حمادة هلال يستعين بصناع "بنت الجيران" و"عود البطل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.