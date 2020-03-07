محمود حميدة: فريد شوقي أهم ممثلي السينما المصرية على الإطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمود حميدة إن كتاب "وحش الشاشة- ملحمة السينما المصرية"، الذي يتناول حياة الفنان فريد شوقي، ويأتي ضمن إصدارات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، يتحدث عن شخصية الراحل الفنية بمعزل عن كونه ممثل.

وتابع في ندوة أقيمت لتوقيع الكتاب بمكتبة الأقصر العامة، اليوم السبت "هتكلم عن فريد الممثل، أنا مهموم من زمان بسؤال من هو الممثل، وفريد نوعية فريدة من الممثلين، بيحمل تاريخه معاه دون أن يستهلكه، وكل مرة يعمل شخصية جديدة تبقى إضافة وامتداد، وفريد من أهم الممثلين في السينما المصرية إن لم يكن أهمهم على الإطلاق".

جدير بالذكر أن الكتاب تأليف أمل الجمل، وحضر الندوة زوجة "وحش الشاشة" سهير ترك، الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرج عبير شوقي ونجلها فريد، المنتج محمد العدل، الفنانة سلوى محمد علي، المخرج عمر عبدالعزيز.