عمر عبدالعزيز: فريد شوقي كان كبير المهنة وأفتقده كممثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، إن الفنان الراحل فريد شوقي، حالة كبيرة جدًا، ساهم في تقديم الكاتب الكبير نجيب محفوظ للسينما، ككاتب سيناريو.

وتابع في ندوة أقيمت لتوقيع كتاب "وحش الشاشة- ملحمة السينما المصرية": "اشتغلت معاه أربع أفلام كمخرج وفيلمين كمساعد، وده آذاني جدا، اتعودت ان كل الممثلين زيه بيجي في مواعيده ويحترم الصغير قبل الكبير، يعرف الكومبارس باسمائهم، وبيعمل حالة جميلة في البلاتوه".

وأضاف عمر "كان كبير المهنة، لو بصينا على السينما بدون فريد هينقص منها جزء كبير"، لافتًا إلى أنه كان يعتبره والده، ومؤكدًا أنه يفتقده كممثل "كان عليه خفة دم غير طبيعية".

جدير بالذكر أن الكتاب تأليف أمل الجمل، وحضر الندوة زوجة "وحش الشاشة" سهير ترك، الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرج عبير شوقي ونجلها فريد، المنتج محمد العدل، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان محمود حميدة، الفنانة لبلبة.