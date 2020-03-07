ياسمين عبدالعزيز وشريف منير في كواليس "ونحب تاني ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبدالعزيز.
وظهر "منير" في الصورة رفقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والمؤلف عمرو محمود ياسين، وعلق منير على الصورة: "ياسمين عبدالعزيز والسيناريست الفنان عمرو محمود ياسين، وأنا، من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه"، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي، إن شاء الله رمضان ٢٠٢٠".
مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.
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