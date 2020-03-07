"عاد النسر.. صنداونز كان يستحق".. تعليقات الفنانين على تأهل الأهلي لنصف نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تفاعل عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فوز الأهلي على فريق صن داونز بنتيجة المبارتين 3- 1، وتأهل الشياطين الحمر لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونرصد لكم تعليقات الفنانين على تأهل الأهلي، في التقرير التالي:

حكيم

كتب الفنان حكيم، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلا: "مبروك يا مصر.. وصول الأهلي لدور النصف النهائي، ألف مبروك لكل المصريين وتحيا مصر ويحيا رجالة الأهلي".

صلاح عبد الله

كتب الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على"تويتر"، قائلا: "مبروك يا أهلي".

مدحت العدل

كتب الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عبر حسابه على "تويتر": "مليون مبروك للأهلي الكبير، ولأصدقائي الأهلاوية المحترمين".

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ندى بسيوني

وكتبت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها على"تويتر" وعلقت: "مبروك علينا الصعود".

نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "مبروك للأهلي التأهل إلى دور الأربعة.. تعادل أمام فرقة ثقيلة على أرضها بأداء رجولي".

وأضاف: "صن داونز كان يستحق أن يكون في المربع الذهبي بل وطرفا في النهائي.. لولا اصطدامه بالأهلي في ربع النهائي.. ولرجالنا أقول الأداءالدفاعي لايبرر إهدار الفرص بل على العكس يستدعي مزيدا من التركيز..عاش يارجالة".

مصطفى بسيط

كتب الفنان الشاب مصطفى بسيط، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "عاد النسر للصيد من جديد.. الأهلى يا قارة".

محمد أنور

واكتفى الفنان الشاب محمد أنور، بكتابة كلمة "الأهلي" عبر حسابه على"تويتر".

