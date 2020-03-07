شاهد.. لطيفة تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

نشرت الفنانة لطيفة فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وطمأنت لطيفة من خلاله جمهورها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، قائلة: أنا بخير والحمد لله .. شكرًا لكل اللي سألوا عليا. Advertisements يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان حب بيغير ملامح، وهي من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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