ليلى إسكندر تثير الجدل مجددًا حول جنسيتها

كشفت الفنانة ليلى إسكندر عن جنسيتها، وجاء ذلك أثناء حلولها ضيفة برنامج سندريلا، والتي تعرض على شاشة قناة إيه تي في الكويت.

وأكدت ليلى خلال البرنامج أن جنسيتها سعودية، قائلة: أنا سعودية الهوية .. أنا مغرمة برجل سعودي وضنايا

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سعودي كيف لا أكون سعودية الهوى، وأنا لم أحصل على الجنسية السعودية حتي الآن لأني لم أتقدم إليها.

يذكر أن الفنانة ليلى إسكندر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل اختارق، وهو من تأليف طلال السدر، وإخراج محمد

لطفي، وبطولة كل من عبد المحسن النمر، طلال السدر، نضال نجم، ديمة الجندي، أحمد فريد، يعقوب الفرحان، أشرف طلفاح، فادي أندراوس، يوسف حداد، باسل حيدر، تاتيانا مرعب، عبد الله اليامي، نسمة ضاهر، أيمن السالك، عبد الله القحطاني، شيرين باوزير، نوف السعد، طارق النفيسي، رشا رستم، خالد حمد، أحمد خميس علي، أحمد العبيد، جورج حران، صلاح حنون، نشأت الملحم.