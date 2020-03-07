غادة عبدالرازق تواصل تصوير مشاهدها بفيلم "حفلة 9"

تواصل الفنانة غادة عبدالرازق تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "حفلة 9" التي تدور أحداثه فى إطار غامض ومشوق حول وجود جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث طوال الفيلم لمعرفة حقيقة القاتل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وهو من اخراج عبدالمنعم ربيع في أولى تجاربه السينمائية بعد نجاحه في عدد من الكليبات مع عدد من المطربين من ضمنهم مصطفى كامل ومحمد نور وغيرهم .
من ناحية أخرى قال مخرج العمل عبدالمنعم ربيع أنه يتمنى ان ينال العمل اعجاب الجميع اثناء طرحه في السينمات خصوصا انه يعتمد على فكرة جديدة لم تقدم في السينما قبل ذلك .
وتجسد الفنانة غادة عبد الرازق، شخصية سيدة تدعى "روز" وتعمل راقصة باليه ضمن أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "حفلة 9".
"حفلة 9" بطولة كل من الفنانة غادة عبد
وكرم المخرج عبدالمنعم ربيع مؤخرا كافضل مخرج بعد تنفيذه عدد من الكليبات الناجحة والتى من ضمنها "أنا القلب" لمحمد نور وجنات ربيع وكليب "قولولى معلش" للمطربة نجوان بالإضافة على عدد من الكليبات لكل من مصطفى كامل وشيبة ومجد القاسم واحمد كامل .
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