زينة تروي مشوار التحاقها بالتمثيل: جزيرة القرع كانت البداية

قالت الفنانة زينة إن مسرحية" جزيرة القرع" في الهناجر، كانت بداية تحقيق حلمها بالتمثيل،والتي كانت أول اخراج لـ رامي إمام، وطلبت أن تلعب دور البطلة، ووافق إمام لتخوض التجربة ومنها تنطلق زينة إلى عالم التمثيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للفنانة زينة، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، في اطار تكريمها بفعاليات الدورة التاسعة المقامة حاليا، بمدينة الأقصر، برئاسة السيناريست سيد فؤاد وادارة المخرجة عزة الحسيني، وادار المؤتمر الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الاعلامي للمهرجان.

واعربت زينة، خلال المؤتمر عن سعادتها بالتكريم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لاعتباره تكريمًا من بلدها، موجهة الشكر للسيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني ولادارة المهرجان وللكاتب الصحفي جمال عبد الناصر علي ادارته للمؤتمر الصحفي.

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وتابعت زينة خلال المؤتمر الصحفي،

قائلة" اكتشفت نفسي في حلم التمثيل، حينما كنت طفلة عندها 9 سنوات فقد احببت السينما، حيث كنت اذهب الي مكتبة روزاليوسف واشتري كتب خاصة بتاريخ السينما، وكانت جدتي تشجعني علي ذلك، لكن والدتي كانت ترفض تمام هذا الاتجاه لي، وبعد الثانوية العامة قدمت في معهد السينما بقسم اخراج، ولكن ماما ذهبت بدون علمي وسحب اوراقي من المعهد لرفضها التام دراستي للسينما، وقدمت في كلية تجارة انجليزي ودرست بها".

وسردت زينة، كواليس مشاركتها في فيلم" أرض الخوف" مع الفنان أحمد زكي، حيث قرات في الصحف عن بحث أسرة الفيلم عن فتاة عمرها 14 عاما لتجسد شخصية زوجه أحمد زكي

في الفيلم، ونظرًا لحبها الشديد لأحمد زكي كانت تريد أن تلتقت معه صورة، ووجدت الفرصة ستكون حينما تذهب إلى مقر الشركة وستجده هناك وتلتقط معه الصور، ولم يكن في بالها فكرة التمثيل أو المشاركة في الفيلم، وحينما ذهبت للشركة وقبل حضور أحمد زكي عرض عليها المنتج الفني فكرة التمثيل، وكان ردها لا مانع ولكن المهم لديها هو التقاط الصورة مع أحمد زكي أولًا وعندما شاهدها احمد زكي وجدها مناسبة للشخصية ، ومنها شاركت في الفيلم.

أوضحت زينة أن الفنان الراحل كان دائم النصح لها باكتمال دراستها قبل الاندماج بالتمثيل، أما عن المخرجين الذين تعاملت معهم وتأثرت بهم واستفادت منهم، قالت زينة إن المخرج شريف عرفه في " الجزيرة"، لديه مدرسة مختلفة وهي انه يعلم الممثل ولكن بدون توجيه مباشر، وهذا حدث في مشهد قتلي في فيلم الجزيرة، و المخرج محمد امين، الموهوب في الاخراج والكتابة، وقدمت معه فيلمين " بنتين من مصر" و" التاريخ السري لكوثر" المنتظر عرضه.