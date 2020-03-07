"حق مشروع".. فيلم قصير يروي صعاب الحياة للمكفوفين

طرح الفنان الصاعد حسين القماش، فيلم قصير بعنوان "حق مشروع"، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وقدم قماش من خلال الفيلم قصة مكافحة أحد شباب المكفوفين، وكيف تغلب

على صعاب الحياة التي تواجهه بشكل يومي.

ووجه الصاعد حسين رسالة، إلى جمهوره، قائلًا: "هذا الفيلم ربما يكون سببًا في إصلاح وجهة النظر تجاه

المكفوفين بشكل خاص وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام".

Advertisements

وأضاف القماش، قائلًا: "نحن لا نقصد الإساءة أو الإهانة لأي جهة على الإطلاق، بل التوجيه لإعادة النظر للحالة المقدمة ومحاولة تحسين وتجميل الموقف".

يشار إلى أن فيلم حق مشروع من تأليف وإخراج حسين القماش.