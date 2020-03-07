ايقاف العروض الخارجيه لفريق " مسرح شو " بسبب الكورونا

بعد التعاقد مع بعض الدول العربيه لتقديم 4 عروض مسرحيه وهم العيال كبرت 2، مدرسه المشاغبين 2، إنها حقًا عائلة محترمة 2، سك على بناتك 2. أعلنت الإداره الفنية لفريق مسرح شو إيقاف عروضها الخارجية بشكل مؤقت تخوفًا من Advertisements انتشار فيرس كورونا. انتشار فيرس كورونا. وأكدت الإداره الفنيه لمشروع مسرح شو أنهم سيواصلون البروفات المكثفة والتحضير والتجهيز لإنطلاق الموسم الثاني بعد العيد موجهًا رساله إلى جمهوره بأن ذلك الموسم سينال إعجاب الجمهور وأن ينتظروا الكثير من المفاجاءات كما تعودوا من مسرح شو خلال الموسم الاول ينتظروا الكثير من المفاجاءات كما تعودوا من مسرح شو خلال الموسم الاول و انه بسبب تداول وكثره الحديث عن ڤيروس كورونا صرح المخرج كريم الكسار ان الوقايه خير من العلاج واننا بسبب تخوفنا من انتشار ڤيروس كورونا قد الغينا سفرنا للخارج متمنيا بان يكون انتشار ڤيروس كورونا بمثابه شائعه في النهاية.

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