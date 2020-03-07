بالصور.. شريف سلامة وداليا مصطفى قصة حب و زواج تهاجم الشائعات

تعرض الثنائي شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى لشائعة الطلاق التي طالما تنال المشاهير، وذلك عقب تداول فيديو للفنان شريف سلامة بصحبة أحد الفنانات أثناء عودتهم من تصوير أحد الأعمال الفنية المشتركة، ليزداد البحث من قبل الجمهور لمعرفة صحة الخبر مما جعل سلامة يتصدر محرك البحث جوجل.

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لتنفي داليا مصطفى تلك الشائعة اثناء استضافتها في أحد البرامج الفضائية، وتؤكد أن علاقتها بزوجها جيدة جدا ولن تصبها أي شائبة منذ زواجها، معلقة أن الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي،

لم يحتوي على شئ خارج عن نطاق المألوف ولا يستدعي كل ما حدث، ولكن تم تهويل الموضوع ليوقظني أصدقائي من أجله قائلة:"الناس بتكلمني تقولي شوفتي الفيديو اللي نازل لشريف شككوني في نفسي واللي ضايقني الموقف ده لكن الفيديو مفيش في حاجة عادي اتنين مروحين من شغلهم ومفيش اي شئ".

وتابعت أن سلامة اتصدم من ردود الفعل التي جاءت على الفيديو، مؤكدة أنه لا يهتم بالسوشيال ميديا، مؤكدة أن حياتهم هادئة مليئة بالود

والاحترام ولا يتعاملوا على أنهم أسرة فنية.

ويذكر أن الثنائي تزوجوا عقب قصة حب دامت ل6 سنوات، واثمرت على طفلين "سلمى وسليم"، ويحرصوا على عدم نشر أي من تفاصيل حياتهم الأسرية للإعلام والسوشيال ميديا بجانب الحفاظ على حياتهم الشخصية بشكل طبيعي بعيدا عن الأضواء.

وبالرغم من نجاح كلا منهم على حدا، وحفر أسمائهم ضمن نجوم الصف الأول إلا أنهم لم يجتمعوا في عمل واحد حتى الآن إلا مسلسل البنات الذي تم تصويره عام 2003.

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بينما يحرص الثنائي على مشاركة جمهورهم ببعض الصور لهم في المناسبات المختلفة أو عبر حسابتهم على مواقع التواصل الإجتماعي ولكن بشكل محدود وسوف نستعرض عددا منها: