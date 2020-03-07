نور القواص يتحدى "كورونا" بأحدث كليباته "بيني وبينك"

طرح مطرب الراب نور القواص أغنية "بيني وبينك" على طريقة الفيديو كليب، وهي إحدى أغاني ألبومه "هغني لحد ما تعرفني" الذي طرح أغانيه العام الماضي على طريقة الـ"سينجل".
وتم تصوير الكليب الخاص بأغنية "بيني وبينك" في مدينة أسوان، التي أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية،أمس الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد "كوفيد 19" حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
أغنية "بيني وبينك" من كلمات نور القواص،توزيع وبيانو الموسيقار الراحل محمد محمود، تم التسجيل بأستوديوهات "ماستر ساوند إيجيبت"، مهندس صوت كوردي، إنتاج شركة "ان تي اس ميديا برودكشن" ومن إخراج نور القواص.
يشار إلى أن نور القواص طرح مؤخرا ألبومه "هغني لحد ما تعرفني" الذي تضمن 8 أغاني راب مصري، وهم : ماما نمبر وان، قلب طفل، هي أقوى، تكمل فرحتي، أغنية شكرا، ليلى، بينك وبيني، درس.
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