نجوم الفن والإعلام والمجتمع يدعمون مبادرة "بوتيك بهية"

شارك عدد من نجوم الفن والإعلام والمجتمع في مبادرة "بوتيك بهية" والمتمثلة في تقديم أحدث الملابس بالتصميمات الجديدة وذات الذوق الرفيع للمحاربات و بدون أي مقابل مادي، بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمحاربات سرطان الثدي بمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان.

جاء على رأس الحضور الداعمين للمبادرة كل من الإعلامية إيمان رياض صاحبة فكرة بوتيك بهية والإعلاميات أميرة نسيم وأميرة فراج وسالي عبد السلام ورحمة خالد والفنانتين رولا سعد وبسمة والمطرب شريف إسماعيل والموزع الموسيقي أحمد عادل والدكتورة غادة لبيب نائب وزيرالاتصالات لشئون التطوير المؤسسي الدكتورة والدكتورة أحلام خوندنة رئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة مكة المكرمة، وريم صيام رئيس المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ومصفف الشعر حمو محسن وخبيرة الماكياج منى إسماعيل.

كان في استقبال الحضور كل من المهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مستشفى بهية والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مستشفى بهية وأ.عدنان عبد العزيز امين صندوق وعضو مجلس إمناء مؤسسة بهية وعدد من فريق الدعم النفسي بالمستشفى.

بدأت الإعلامية أميرة نسيم كلمتها حول فكرة مبادرة " بوتيك بهية" لدعم المحاربات بالتسوق وشراء منتجات لهن وأسرهن بالمجان، وكذلك عرض فيلم تسجيلى حول نشأة المستشفى.

وسردت الإعلامية إيمان رياض كيف أصحبت بهية بيتا لا يقتصر على علاج محاربات سرطان الثدي فقط بل يقطع شوطا كبير للدعم النفسي للمحاربات بتوفير أنشطة عديدة مثل إقامة معارض للمشغولات

والحرف اليدوية وغيرها، وكانت أحدث الأنشطة "بوتيك بهية" الذى استقبلت فكرته المؤسسة بالترحاب وأصبح واقعا جميلا داخل المستشفى.

وقالت رياض: يعد التسوق من أكثر الأشياء التي تحقق دعما نفسي للمرأة ومن هنا جاءت لي فكرة بوتيك بهية الذي يوفر للسيدات اختيار الملابس لها ولأسرتها بالمجان، وعلى قدر جمال الفكرة على قدر ما بذلنا فيها جهدا كبيرا حتى خرجت إلى النور، وتم تدريب المتطوعين على التعامل مع المحاربات واستقبالهم وتقديم خدمة عملاء تليق بهم ومساعدتهم على اختيار ما يناسبهم، وهدفنا تغطية أكبر عدد من المستحقات ودعمهن بطريقة ترفيهية تدخل الفرحة على قلوبهن.

وأضافت: ساعدنا محاربات في شراء فساتين سواريه لحضور زفاف بناتهن وكذلك في إختيار فساتين الزفاف لهن، وما أسعدنى كثيرا هو تضامن عدد كبير من المتبرعين مع المبادرة، حيث أقبل علينا المتبرعون بملابس من الماركات العالمية من الامارات والكويت والسعودية ومصر ومنهم متبرعون بخط إنتاج كامل يضم ما يقرب من 2000 قطعة ملابس جديدة، وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على حب الخير بداخلنا، علما أن الفكرة بدأت برسالة بسيطة على الموبايل ووجدت قبولا من كل بهية وقالولي تعالي قوليلنا بتحلمي بإيه وهنفذ فورًا وقلتلهم أنا شايفة

بوتيك بهية جوة بهية نفسها علشان تفرح المحاربات،، ولقيت صحابي بيقولولي احنا كمان هنودي اللبس بتاعنا وهنشاركك الثواب.. بهية بتحب الخير وهتساعد كل مكان في مصر أنه يعمل بوتيك.

من جانبها أشادت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي بالعمل المنهجي داخل مؤسسة بهية من أنظمة الكمبيوتر المتطورة والابتكار وكذلك الندوات التوعوية التى تجعلها مؤسسة مضيئة، مؤكدة على رغبتها في إجراء زيارة قريبا للمستشفى لتقديم كل الدعم النفسي للمحاربات.

Advertisements

ووجهت لبيب تحيتها للمحاربات الأبطال والمؤسسة عظيمة، مثنية على جمال فكرة البوتيك الذى يقدم دعما نفسيا كبيرا، وكذلك مبادرة تقليل قوائم الانتظار في مستشفى بهية من 45 يوما إلى ٢١ يوما تلك المبادرة الطيبة التي دعمتها الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتم عرض رسالة صوتية من مصمم الأزياء العالمي هاني البحيرى الذى أكد على كامل دعمه لمبادرة بوتيك بهية قائلا: معكم قلبا وقالبا، لأننى أحترم كل سيدة فهي الأم والأخت والبنت والزوجة، ولا سيما أننى جم الحب لأمي التى أفنت حياتها وصحتها من أجل أبنائها وأنا تحت أمر أي عروسة من المحاربات لأصمم لها فستان الزفاف.

أما مصفف الشعر حمو محسن فأعلن عن دعمه لمستشفى بهية بتوفير 4 باروكات كل شهر من الشعر الطبيعي، موجها شكره لكل فرد في بهية، ومؤكدا على دعمه لكل المحاربات.

وكانت مفاجأة اليوم أغنية جديدة أهداها المطرب شريف إسماعيل لمحاربات مستشفى بهية من كلماتها "وعيشي كل يوم حلو بييجي عيشى متخافيش من حاجة بيتيجي خلي قلبك فرحه يطول... يا حتة سكرة فيها 100 حاجة حلوة مسكرة يا بهية هتمشي منورة لو يحصل ايه"، فيما حرصت الفنانة رولا سعد على التواجد مع المحاربات والتقاط الصور معهن والتجول معهن في بوتيك بهية وسط جو ملىء بالفرحة والتفاؤل والطاقة الإيجابية.