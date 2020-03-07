شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والدكتور عمر طلعت، وزير الاتصالات، أول عروض الأوبرا بتقنية الهولوجرام، وذلك بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية وعدد من سفراء وجاليات الدول العربية والأجنبية بمصر.
واستعاد الحفل الذي أخرجته جيهان مرسي، أجواء زمن الفن الجميل، حيث تألقت لأول مرة في تاريخ
وأكدت وزير الثقافة أن استثمار التقنيات الحديثة في مجالات الإبداع يهدف إلى إعادة إحياء كنوز الفنون الراقية، وإلقاء الضوء على أيقوناتها التي شكلت ملامح الهوية.
وأشارت الوزيرة إلى أن استخدام تقنية الهولوجرام لتقديم التراث يأتي ضمن مشروع تحديث مصر الهادف إلى صون أشكال التعبير الثقافي والفني من الموروثات العريقة، وإتاحته بأساليب براقة لجذب الشباب والأجيال الجديدة، باعتبارها وسيلة متطورة لإعادة تشكيل الوعي والسمو بالوجدان.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور عبد الدايم وطلعت... كوكب الشرق تتألق بتقنية الهولوجرام في الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.