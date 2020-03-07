راندا حافظ تثير الجدل بانتقادها الذين حزنوا على اخلاء الحرم المكي

ميرنا وليد - بيروت - انتقدت الفنانة المصرية ​راندا حافظ​ الأشخاص الذين عبّروا عن حزنهم بإخلاء الحرم المكي في المملكة العربية السعودية بسبب تدابير التعقيم للوقاية من ​فيروس كورونا​.

وكتبت راندا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الناس اللي زعلانة عشان المسجد الحرام فاضي، طيب المسجد اللي جمبك برده فاضي ابقى زوره". ‏

وقد لاقى منشورها جدلا كبيرا بين المتابعين.

الجدير ذكره ان راندا حافظ كانت قد اصدرت مؤخرا اغنيتها "الدنيا غابة" على يوتيوب، والذي شاركها فيها الغناء الفنان المصري عبد الباسط حمودة وفرقة المدفعجية.

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