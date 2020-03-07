كيلي كلاركسون تدعم سيلينا غوميز ضد هؤلاء

ميرنا وليد - بيروت - شجّعت النجمة الأميركية ​كيلي كلاركسون​ زميلتها النجمة ​سيلينا غوميز​ بعد اعترافها بأن بعض الناس يعتقدون ان صوتها سيء في الغناء.

فأعطتها كيلي جرعة من التحفيز والمعنويات العالية قائلة لها: "أفضل المغنيين في العالم هم الذين يحرّكون مشاعرك، وليس الذين يغنون بأعلى صوت. ماتفعلينه جميل جدًا ويحرّك المشاعر. لا تنكرين موهبتك ابدًا، لأنها قوية".

الجدير ذكره ان كيلي عرفت الشهرة عام 2002 بعد فوزها في الموسم الأول من برنامج المواهب American Idol، والتي حصلت عبره على فرصة توقيع عقد مع شركة RCA Records، فإكتسبت شهرة كبيرة وجمهوراً ضخماً.

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