ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ فيديو جديد عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهره وهو في إحدى سياراته يغني أغنيته "فيرساتشي" وكلماتها :"في البنك بيسألوا من أين لك هذا، مبردش عليهم غلاسة بغلاسة، ورق كتير هات أساتك ودباسة، بيسمعني بنات صواريخ أعمل بزنس مع ناسا".

وأحد متابعي محمد رمضان كتب تعليقاً طالبه فيه بالتواضع، كاتباً:"تواضع أحسن لك"، ورد محمد رمضان عليه ساخرا "حسيت في إيديك مسدس وأنت بتكتب الجملة دي".

يذكر أن محمد رمضان يطل في شهر رمضان المبارك بمسلسل "البرنس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا رد محمد رمضان على من قال له :"تواضع أحسن لك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.