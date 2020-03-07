تأجيل أوسكار بوليوود بسبب كورونا

ميرنا وليد - بيروت - تم تأجيل حفل توزيع جوائزها الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام، الملقبة بـ"​أوسكار بوليوود​"، بسبب التخوف من فيروس كورونا وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة محبي الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي والمجتمع العام ككل.

وكان من المقرر أن يقام الحفل في ولاية ماديا براديش، بوسط الهند، في الفترة من 27 - 29 مارس/آذار الجاري، وما زال لم يتم تحديد موعد الحفل بعد تأجيله.

وكان سيحضر الحفل أكبر وأشهر الأسماء في بوليوود الهندية، بينهم شاروخ خان، وسلمان خان وكاترينا كايف، وغيرهم من الفنانين والفنانات الهنود.

يذكر أن مراسم توزيع الجوائز تستمر ثلاثة أيام.

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