خاص الفن- دريد لحّام في فيلم جديد.. وهل يشارك في "باب الحارة"؟

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بشكل خاص أن الممثل السوري ​دريد لحام​ بدأ التحضيرات مع المخرج باسل الخطيب لإنجاز فيلم سينمائي جديد بعد تجربتها الأولى الناجحة في فيلم "دمشق حلب".

من ناحية ثانية، ووفق معلوماتنا، فإن صاحب شخصية "غوار الطوشة" استبعد مشاركته في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" رغم دعوته للمشاركة، لكنه سيكتفي بمسلسل "شارع شيكاغو" الذي يحل عليه ضيف شرف إرى جانب سلاف فواخرجي وأمل عرفة وشكران مرتجى ووائل رمضان وآخرون.

ويشار إلى أن دريد لحام اكتفى العام الماضي بالمشاركة في حلقة واحدة في مسلسل "ناس من ورق" مع المخرج وائل رمضان.