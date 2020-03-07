تراند اليوم : “سعد المجرد”: يدعو برفع البلاء عن الحرم المكي.. شاهد

دعا الفنان سعد لمجرد برفع البلاء عن الحرم المكي بعد انتشار فيروس كورونا، وإخلاء الحرم المكي من المعتمرين، فنشر لمجرد صورة للحرم المكي أثناء تطهيره وتعقيمه.

وعبر حسابه الشخصي بموقع الصور “انستجرام”، قال لمجرد داعيًا: “يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم نقينا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل، اللهم وارزقنا صبرًا جميلًا وعملًا صالحًا وتوفيقًا،

من عندك اللهم إنا ‏نستودعك البيت الحرام، وأهله وزوّاره وخُدّامه وعُمّاره، اللهم ادفع عنّا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن”.