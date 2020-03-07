تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز تتخطي أزمتها مع أخوها وتنشر صورة من كواليس عمل جديد – شاهد

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بمقطع فيديو لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في الفيديو برفقة الفنانة علا رشدي أثناء كواليس تصوير مسلسلها الجديد وعلقت ياسمين قائلة:” تصوير بنحب تاني ليه”.

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يشار إلى أن “نحب تاني ليه” بطولة ياسمين عبدالعزيز، بجانب كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، وهو من من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة “سينرجي”، وإخراج مصطفى فكري.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الأخير بمسلسل “لآخر نفس” الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.