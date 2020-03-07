كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 06:59 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو أثار الكثير من الجدل بين المتابعين .
حيث ظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهي في جالسا في إحدى السيارات الخاصة به ويغني أغنيته ” فيرساتشي ” .
وتفاعل المتابعون على الفيديو والبعض منهم انتقد سلوك محمد رمضان وإنه يقصد دائما استعراض ممتلكاته .. فكتب له أحد المتابعين تعليقا انتقده فيه قائلا : ” تواضع أحسن لك ” .
ليرد عليه رمضان ساخرا : ” حسيت في إيديك مسدس وانت بتكتب الجملة دي ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر متابع يهاجم محمد رمضان : ” تواضع أحسن لك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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