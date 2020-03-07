كندة علوش : ” هل أنا غلطانة أو مستهترة “

كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 06:59 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة تحدثت من خلالها عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرا وكيفية تعاملها معه .

وأشارت كندة علوش إلى أن ما يثار حول الفيروس ما هو إلا بروباجندا وضجة إعلامية على حد وصفها وأعربت عن استيائها من حالة الهلع التي تسبب بها الكثيرين على مواقع التواصل الإجتماعي .

فكتبت قائلة : ” إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال بس ما عندي هوس وهلع ورعب .. الكورونا اللي حاسة إنو جزء كبير منو بروباغندا وضجة إعلامية ومو شايفة إنو لازم نوقف حياتنا أو ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة أو مستهترة ؟ ” .