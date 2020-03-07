شاهد.. مشاجرة على ورق المرحاض في استراليا بسبب الهلع من الكورونا!

كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 06:59 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لمشاجرة بين عدد من المتسوقات في أستراليا داخل مركز تجاري بسبب أزمة ورق المرحاض إثر الهلع الذي أصاب الأستراليين من فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو ثلاث نساء يمسكن بشعر بعضهن البعض ويصرخن أثناء شجارهن على حزمة من ورق المرحاض.

وقد تدخل موظف لفك الاشتباك واستدعيت الشرطة لكن لم يتم القبض على أحد.

من جانبها دعت الشرطة الأسترالية الناس إلى الهدوء خصوصا بعد وقوع عدة المشادات المماثلة مؤخراً بسبب الهلع لدى المستهلكين جراء تفشي فيروس كورونا المستج.